Глава Гонконга заявила о невозможности жить в состоянии хаоса

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Город более не может жить в состоянии хаоса, завила глава администрации Гонконга Кэрри Лэм журналистам во вторник.

"Все мы видим, через какие трудности мы прошли в прошлом году. Сейчас у нас родилось еще больше проблем, с которыми надо справляться", - сказала она на еженедельной пресс-конференции.

Лэм подчеркнула: "Мы должны учиться на своих ошибках, я хочу, чтобы все законодатели учились на ошибках. Гонконг не может больше выносить такой хаос".

В прошлом году в Гонконге прошли массовые выступления протеста против внесения в законодательство города положения об экстрадиции, в том числе на материк, людей, подозреваемых в совершении преступлений. Эти протесты постепенно пополнялись политическими требованиями более широкой демократии вплоть до провозглашения независимости от КНР.

В нынешнем году выступления возобновились после того, как на майской сессии Всекитайского собрания народных представителей была принята резолюция о разработке Постоянным комитетом ВСНП закона о национальной безопасности Гонконга.