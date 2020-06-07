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Помпео назвал возможный конфликт с Китаем крайним средством защиты свободы

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - США рассматривают возможный конфликт с Китаем из-за Гонконга в качестве последнего средства воздействия на Пекин, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью The Daily Caller.

"Соединенные Штаты всегда помнят, что, конфликт, если мы в него вступаем, является крайним средством, когда у нас не остается другого выбора для защиты свободы", - сказал он, комментируя разрабатываемый в КНР закон о национальной безопасности Гонконга.

Помпео в то же время отметил, что Вашингтон "обязан работать, дипломатично работать с китайской Коммунистической партией, работать над тем, чтобы обеспечить защиту американцев всеми возможными способами".

Он провел аналогию с действиями Германии в отношении европейских стран в годы Второй мировой войны.

"Это, конечно, тот же случай, когда обещания, которые китайская компартия дала в своем договоре с Великобританией (о возвращении юрисдикции над Гонконгом Китаю - ИФ), нарушены принятием решения о лишении гонконгцев обещанных им свобод. Они похожи на некоторые из обещаний, которые были нарушены еще в те дни, когда Германия выступила против остальной Европы", - заявил американский дипломат.

Гонконг в 1997 году на 50 лет получил статус специального административного района КНР. Несмотря на китайский суверенитет над территорией, Гонконг по китайско-британской декларации и Основному закону получил широкую автономию до 2047 года.

В конце мая власти КНР объявили о намерении принять закон о нацбезопасности Гонконга, который существенно расширит полномочия китайских спецслужб на этой территории. Из-за этого объявления тысячи гонконгцев, несмотря на пандемию коронавируса, вышли на улицы протестовать против этого законопроекта.

США Китай Гонконг Майк Помпео

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