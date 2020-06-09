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В фонде Нотр-Дама усомнились в возможности восстановить собор к 2024 году

В фонде Нотр-Дама усомнились в возможности восстановить собор к 2024 году
Фото: Reuters

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Представитель Фонда Нотр-Дам Кристоф Руссело во вторник заявил, что, вероятно, весь собор Парижской Богоматери не сможет открыться в 2024 году, несмотря на то, что такой график установил президент Франции Эммануэль Макрон.

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"Если говорить обо всем сооружении, то это займет намного больше времени", - сказал Руссело в эфире телеканала BFM Paris, говоря возможном открытии собора через четыре года.

Вместе с тем, он заверил, что частично Нотр-Дам все же может заработать к этому времени "при соблюдении достаточных условий безопасности" сооружения. В частности, к озвученному сроку в соборе могут возобновиться службы, в него могут начать пускать туристов.

Накануне строители приступили к демонтажу строительных лесов весом около 200 тонн у шпиля собора Парижской Богоматери, которые при пожаре в прошлом году сильно деформировались. Конструкция была установлена еще до пожара для проведения реставрации собора. Ожидается, что демонтаж лесов продлится все лето.

15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, приведший к обрушению шпиля и крыши здания. Пожар начался на строительных лесах.

Макрон в прошлом году заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. Такие сроки вызвали недоумение у многих французских архитекторов, уверенных, что в реальности подобные работы займут гораздо больше времени.

Нотр-Дам после пожара

7
Париж собор Парижской Богоматери

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