Строители начали демонтаж двухсоттонных лесов, оплавленных при пожаре в Нотр-Даме

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Строители в понедельник приступили к демонтажу строительных лесов у шпиля собора Парижской Богоматери, которые при пожаре в прошлом году сильно деформировались, сообщает газета Le Monde.

Речь идет о металлических лесах весом около 200 тонн, которые еще до пожара были установлены у шпиля для проведения реставрационных работ.

В результате пожара они оплавились и деформировались, и для их демонтажа рабочим придется провести довольно сложные манипуляции, а затем - спустить поврежденную конструкцию на землю при помощи кранов, отмечает издание. Ожидается, что работы продлятся все лето.

15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, приведший к обрушению шпиля и крыши. Огонь начал распространятся со строительных лесов.