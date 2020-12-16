Петербургский завод восстановит детали часов из Нотр-Дама, погибших при пожаре

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Петербургский часовой завод "Ракета" поможет воссоздать часовой механизм Collin, управлявший четырьмя циферблатами на соборе Парижской богоматери. Механизм, сделанный в 1867 году, сгорел при пожаре в апреле 2019 года.

Представители российского завода начали изучать погибшую конструкцию, чтобы определить, какие детали они смогут изготовить в Петербурге, сообщил сайт ассоциации, созданной французскими специалистами в сентябре 2020 года для воссоздания пострадавшего механизма.

Информацию французов подтвердили в пресс-службе "Ракеты". Там объяснили, что во Франции утрачена технология производства таких монументальных часов, в то время как "Ракета" имеет опыт разработки и производства самого большого механизма в мире - монументальных часов в атриуме ЦДМ в Москве: он весит 4,5 тонн, достигает размеров 6 на 7 метров и состоит более чем из 5 тысяч деталей, изготовленных из стали, алюминия, титана и покрытых золотом.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Он начался на строительных лесах, установленных над крышей собора на время реставрации. У здания обрушился шпиль и расплавилась свинцовая крыша. Четыре циферблата находились на скатах кровли собора, неподалеку от основания шпиля.