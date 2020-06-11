КНДР осудила США за вмешательство в межкорейские отношения

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - США не имеют права комментировать межкорейские дела, говорится в сообщении генерального директора по делам США МИД КНДР Квон Чон Гуна, опубликованном в четверг ЦТАК.

"Я устал от двуличности США, которые стремятся остановить межкорейские отношения, когда они показывают признаки прогресса...", - говорится в заявлении Квон Чон Гуна.

Он добавил, что не только для США, но и для "успешных президентских выборов" Вашингтону было бы полезно "держать рот на замке", если американские власти не хотят пройти через "что-то ужасное".

Ранее в США подвергли критике решение КНДР прекратить контакты с Южной Кореей и призвали Пхеньян возвратиться за стол переговоров.

Во вторник власти КНДР объявили, что 9 июня в полдень прекратят контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи.

"Пришли к такому выводу, что нам больше нечего обсудить за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими с течением времени только разочарование", - говорится в сообщении агентства ЦТАК.

Такой шаг последовал после того, как несколько дней назад КНДР выразила протест в связи с тем, что с территории Южной Кореи активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки.

Сеул и Пхеньян поддерживали связь дважды в день вплоть до понедельника.