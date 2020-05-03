США сочли случайностью инцидент на демаркационной линии на Корейском полуострове

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Вашингтоне располагают информацией о происшествии на демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров на два государства, но считают его случайностью, сообщил в воскресенье в интервью американскому телеканалу ABC News госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы видели сообщения, у нас есть также внутренняя информация, мы можем подтвердить первоначальную информацию о нескольких выстрелах с Севера через границу. Мы думаем, это случайно. Жертв ни на одной из сторон не было", - сказал он.

"Несколько выстрелов были произведены из Северной Кореи, пули попали в южнокорейский охранный пост внутри демилитаризованной зоны, сообщений о жертвах не поступало", - сообщил ранее в воскресенье Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

После этого инцидента южнокорейские военные сделали северокорейской стороне предупреждения и дважды открыли ответный огонь.

"Мы предпринимаем действия по межкорейским линиям связи, чтобы детально разобраться в ситуации и предотвратить дальнейшие инциденты. И мы также поддерживаем необходимую позицию готовности", - говорится в пресс-релизе Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.