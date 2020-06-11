Что случилось этой ночью: четверг, 11 июня

Заявление по Гонконгу от G7. "наркотическая" статья в деле Ефремова и ДТП в Петербурге

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Министры иностранных дел стран G7 готовят совместное заявление по Гонконгу. Отмечается, что в нем послы стран G7 выразят озабоченность решением Китая ввести в Гонконге закон "О национальной безопасности" и призовут Пекин продолжать следовать принципу "одна страна, две системы".

- В рамках расследования смертельного ДТП с Ефремовым появилась "наркотическая" статья. Установлен факт сбыта наркотиков водителю.

- Трамп изучает вопрос реформы полиции после гибели Флойда от рук полиции. Правки будут готовы в ближайшее время.

- Автомобиль сбил троих человек на остановке в Петербурге. 19-летний водитель автомобиля "Тойота" не справился с управлением и выехал на тротуар, протаранив остановку. Пострадали трое пешеходов в возрасте от 23 до 25 лет, они получили травмы средней степени тяжести.

- В Москве скончались еще 53 пациента с коронавирусом. По последним данным, в Москве выявлено почти 200 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 113,5 тыс. человек. Погибли 3138 человек.