В рамках расследования смертельного ДТП с Ефремовым появилась "наркотическая" статья

Михаил Ефремов Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В рамках расследования дела о ДТП с участием актера Михаила Ефремова появилась новая статья о сбыте наркотиков.

"В ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами", - сказал "Интерфаксу" начальник пресс-службы столичного управления полиции Владимир Васенин в среду.

Главным следственным управлением столичного главка МВД возбуждено уголовное дело по ст.228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств и их аналогов), добавил он. Васенин также сообщил, что уголовное дело в отношении Ефремова передано для расследования в главное следственное управление.

Смертельное ДТП на Смоленской площади

Ефремов 8 июня стал виновником аварии на Смоленской площади. Он на своем джипе "Гранд-Чероки" выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с фургоном. Утром 9 июня водитель "Лады" Сергей Захаров, который был курьером продовольственного интернет-магазина, скончался в больнице от множественных травм и обильной кровопотери.

Ефремова задержали полицейские на месте происшествия. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови артиста. Позднее, в среду, в столичной прокуратуре "Интерфаксу" сообщили, что артист управлял автомобилем в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

Сначала Ефремова отпустили под подписку о невыезде, но 9 июня Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест до 9 августа. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). По этой статье Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Артист признал вину в содеянном.