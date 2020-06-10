Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:58Заразились
на 10.06В России 493 657+8 404В мире 7 242 235+123 764

В рамках расследования смертельного ДТП с Ефремовым появилась "наркотическая" статья

В рамках расследования смертельного ДТП с Ефремовым появилась "наркотическая" статья
Михаил Ефремов
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В рамках расследования дела о ДТП с участием актера Михаила Ефремова появилась новая статья о сбыте наркотиков.

"В ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами", - сказал "Интерфаксу" начальник пресс-службы столичного управления полиции Владимир Васенин в среду.

Главным следственным управлением столичного главка МВД возбуждено уголовное дело по ст.228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств и их аналогов), добавил он. Васенин также сообщил, что уголовное дело в отношении Ефремова передано для расследования в главное следственное управление.

Смертельное ДТП на Смоленской площади

Ефремов 8 июня стал виновником аварии на Смоленской площади. Он на своем джипе "Гранд-Чероки" выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с фургоном. Утром 9 июня водитель "Лады" Сергей Захаров, который был курьером продовольственного интернет-магазина, скончался в больнице от множественных травм и обильной кровопотери.

Ефремова задержали полицейские на месте происшествия. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови артиста. Позднее, в среду, в столичной прокуратуре "Интерфаксу" сообщили, что артист управлял автомобилем в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

Сначала Ефремова отпустили под подписку о невыезде, но 9 июня Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест до 9 августа. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). По этой статье Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Артист признал вину в содеянном.

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

7
Во время избрания меры пресечения по делу о ДТП со смертельным исходом
Хроника 08 – 10 июня 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов Москва Владимир Васенин МВД

Новости по теме

Новости

Семья погибшего Сергея Захарова не дождалась извинений Ефремова

Семья погибшего Сергея Захарова не дождалась извинений Ефремова
ДТП с участием Михаила Ефремова

В обвинение против Ефремова добавили пункт о его наркотическом опьянении

Мосгордума ограничила продажу подросткам товаров со сжиженным газом

ДТП с участием Михаила Ефремова

Полицейские пришли в паб, куда перед аварией заехал Ефремов

Полицейские пришли в паб, куда перед аварией заехал Ефремов

Крупное ДТП с участием пяти машин произошло на Звенигородском шоссе в Москве

Смертность в Москве в мае увеличилась за счет коронавируса

Смертность в Москве в мае увеличилась за счет коронавируса
Пандемия коронавируса

Глава Роспотребнадзора по Москве сочла пугающим резкое снижение случаев COVID-19

Пандемия коронавируса

Число выявляемых COVID-пневмоний в Москве за последнюю неделю упало в 4 раза

Пандемия коронавируса

Москва будет выходить из коронавирусных ограничений около двух месяцев

Москва будет выходить из коронавирусных ограничений около двух месяцев
ДТП с участием Михаила Ефремова

Полиция опровергла слухи, что Ефремов в момент ДТП был в машине не один

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');