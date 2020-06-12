В Белоруссии заблокирован перевод средств на сайте, основанном сыном кандидата Бабарико

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Заблокирована работа сайта по сбору средств MolaMola, основанного сыном экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента Виктора Бабарико Эдуардом.

В заявлении сайта утверждается, что возможность осуществлять операции заблокирована со стороны банка (Белгазпромбанка - ИФ).

MolaMola - фандрайзинговая платформа быстрого сбора средств. Расчетным банком, который организовывает переводы, согласно данным на сайте платформы, является Белгазпромбанк. Платформа начала работу более года назад. За это время на ней были размещены более 1,5 тыс. кампаний по сбору средств на общую сумму более 1,2 млн белорусских рублей. С начала пандемии COVID-19 на платформе организовывался сбор средств для медицинских, социальных учреждений.

Накануне Комитет государственного контроля Белорусии сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке, возбуждены уголовные дела.

Позднее на пресс-конференции, кандидат в президенты страны, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико заявил, что предполагает, что ситуация, сложившаяся вокруг банка, носит политический характер.

Он возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики. В банковской системе страны работает с июля 1995 года.

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.

Выборы президента должны пройти 9 августа.