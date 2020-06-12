Разведчик ВМС США подлетал к базе российского ВМФ в Тартусе на расстояние 34 км

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в четверг совершил подлет к базе материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус на расстояние не менее 34 км, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Американский военный самолет, способный вести воздушную и радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, фактически шел по кромке сирийской 12-мильной морской границы, проходящей в 22 км от побережья, в районе базы ВМФ РФ в Средиземном море.

В ходе продолжавшегося около двух часов барражирования вблизи Сирии, американский морской разведчик, выполнявший полет на высоте четырех тыс. метров над международными водами Средиземного моря, временами также приближался на расстояние 43-53 км к российской авиабазе Хмеймим.

Данный патрульный противолодочный самолет ВМС США размещен на авиабазе Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Полет выполнялся во второй половине дня в четверг.

Это уже, по меньшей мере, четвертый с начала месяца полет американских морских разведчиков вблизи российских баз в Сирии.

Как сообщалось, 26 мая на "перехват" американского морского разведчика Poseidon с авиабазы Хмеймим вылетали два российских истребителя Су-35, когда Poseidon слишком близко подошел к российским базам. Командование 6-го оперативного флота ВМС США назвало перехват небезопасным.

"Очередной небезопасный российский перехват самолета Р-8А Poseidon ВМС США в международном воздушном пространстве над Средиземным морем", - говорилось в сообщении флота. Утверждалось, что это был уже третий такой случай за последние два месяца.

ВМС США тогда опубликовали два видеоролика, на которых видно, как российские истребители на близком расстоянии с обеих сторон сопровождают американский морской разведчик над морем.