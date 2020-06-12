Что случилось этой ночью: пятница, 12 июня

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Стала известна судьба бывшего замминистра юстиции Новака. Он займется фундаментальными научными исследованиями на благо министерства. Путин освободил Новака от должности в четверг.

– Sony презентовала новую PlayStation. Впервые публике показали, как будет выглядеть очередная приставка от Sony. Ожидается, что она поступит в продажу в конце года.

– Один человек погиб в авиакатастрофе в Рязанской области. Разбился легкомоторный самолет в районе деревни Сасыкино. Единственный погибший – пилот самолета.

– В Испании официально возобновился чемпионат страны по футболу. Он прерывался из-за коронавируса на несколько месяцев. "Севилья" победила "Бетис" в первом матче после вынужденного перерыва.