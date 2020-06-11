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Один человек погиб в авиакатастрофе в Рязанской области

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Пилот легкомоторного самолета погиб в результате крушения в Рязанской области, сообщила "Интерфаксу" в четверг представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.

По предварительным данным, сегодня, примерно в 20 часов вблизи деревни Сасыкино Рязанской области, задев линии электропередач, потерпел крушение легкомоторный самолет "Бекас", а его пилот погиб.

Следователи проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Рязанская область Сасыкино

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