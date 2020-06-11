Стала известна судьба бывшего замминистра юстиции Новака

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Освобожденный президентом РФ от должности заместитель министра юстиции Денис Новак продолжит заниматься в ведомстве научной работой, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.

"Денис Васильевич останется работать в Минюсте. Он займется научной фундаментальной работой в рамках министерства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Новак активно сотрудничает со многими вузами, преподает "и хорошо известен в научном юридическом сообществе".

Ранее в четверг портал правовой информации обнародовал Указ главы государства Владимира Путина об освобождении Новака от должности замглавы министерства.

По данным сайта Минюста, кандидат юридических наук выпускник юридического факультета Кемеровского государственного университета и Исследовательского центра частного права имени С.С.Алексеева при президенте РФ 41-летний Новак работал адвокатом и в Высшем Арбитражном суде РФ.

В 2014 - 2017 годах - занимал пост заместителя директора департамента Минюста.

9 августа 2017 года № 369 указом президента был назначен на должность замминистра юстиции.