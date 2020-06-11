Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54Заразились
на 11.06В России 502 436+8 779В мире 7 360 239+118 004

Стала известна судьба бывшего замминистра юстиции Новака

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Освобожденный президентом РФ от должности заместитель министра юстиции Денис Новак продолжит заниматься в ведомстве научной работой, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.

"Денис Васильевич останется работать в Минюсте. Он займется научной фундаментальной работой в рамках министерства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Новак активно сотрудничает со многими вузами, преподает "и хорошо известен в научном юридическом сообществе".

Ранее в четверг портал правовой информации обнародовал Указ главы государства Владимира Путина об освобождении Новака от должности замглавы министерства.

По данным сайта Минюста, кандидат юридических наук выпускник юридического факультета Кемеровского государственного университета и Исследовательского центра частного права имени С.С.Алексеева при президенте РФ 41-летний Новак работал адвокатом и в Высшем Арбитражном суде РФ.

В 2014 - 2017 годах - занимал пост заместителя директора департамента Минюста.

9 августа 2017 года № 369 указом президента был назначен на должность замминистра юстиции.

Минюст Денис Новак

Новости по теме

Новости

Минтранс обеспокоило, что поезда с российским углем застревают на границе с Китаем

Рок-фестиваль "Нашествие" в 2020 году не состоится

Рок-фестиваль "Нашествие" в 2020 году не состоится
Экономический кризис

Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

В Минздраве занялись разработкой "плавающего" режима ограничений

В Калининграде взят под домашний арест второй полицейский из-за гибели задержанного от кипятка

Мурашко оценил эпидемиологическую ситуацию как спокойную в 21 регионе РФ

Что произошло за день: четверг, 11 июня

Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки безработных

Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки безработных
Авария на ТЭЦ в Норильске

Арестован заместитель главного инженера норильской ТЭЦ-3

В Москве арестован бывший гендиректор крупной лизинговой компании "ТрансФин-М"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');