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В Фонде защиты нацценностей заявили о допросе в Турции арестованных в Ливии россиян

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российских граждан, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, арестованных в мае 2019 года в Ливии, допросили в Турции, куда их доставили на самолете главы правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа. Об этом сообщил "Интерфаксу" президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

"По нашей информации их погрузили в самолет с Сарраджем, но он прилетел не в Москву, как писали ливийские СМИ, а в Стамбул. По косвенным признакам и тем источникам, которые нам давали информацию, фактически их отвозили в Турцию на полдня на какой-то допрос", - сказал Малькевич.

Он уточнил, что фонду точно не известно, кто принимал участие в допросе, "но то, что хотели от них получить, примерно понимаем... чтобы они признались в шпионаже или каких-то еще ужасных вещах".

Малькевич также сообщил, что в понедельник должна была состояться пресс-конференция, в рамках которой с заявлением должен был выступить Шугалей.

"Поскольку пресс-конференции не было, а был один из слухов и инсайдов, что в понедельник там планировалась пресс-конференция в Анкаре о том, что Шугалей во всем признается. И после этого не исключено, что могли его отпустить, если он подписал тот текст, который состряпан ливийскими деятелями из ПНС, возможно под диктовку их турецких инструкторов", - добавил Малькевич.

Самолет с россиянами, по данным Малькевича, вернулся в Ливию.

Ранее Малькевич сообщил "Интерфаксу", что сотрудникам фонда, арестованным в мае 2019 года в Ливии, не предъявлено обвинение, следственные действия не проводятся. Он уточнил, что сотрудники Фонда "лишены были возможности последние месяцы общаться с адвокатом". По словам Малькевича, с материалами дела также не смог ознакомиться адвокат задержанных.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с делегацией правительства национального согласия Ливии заявил о готовности российских экономических операторов возобновить работу в стране после нормализации обстановки. На Смоленской площади отметили, что перед ливийской стороной был в очередной раз поставлен вопрос о необходимости скорейшего и безусловного освобождения Шугалея и Суэйфана.

О том, что сотрудники органов безопасности Ливии арестовали двух граждан РФ, сообщило 5 июля агентство Bloomberg " со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

Тогда же Малькевич сообщил "Интерфаксу", что представители Фонда находятся в постоянном контакте с властями Ливии после задержания своих сотрудников. Он сообщил, что задержанные - социолог, руководитель полевой исследовательской группы Фонда Максим Шугалей и его переводчик.

Турция Ливия РФ Фонд защиты национальных ценностей Александр Малькевич

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