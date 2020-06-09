МИД заявил, что давно работающая в Ливии техника выдается за новые поставки из РФ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Военная техника, давно работающая в условиях Ливии, выдается за недавние российские поставки, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Масса ошибочных данных или сознательных фальсификаций допускается в отношении продукции военного назначения. В частности, техника, давно работающая в условиях Ливии, выдается за недавние российские поставки", - сказал Богданов в интервью египетской газете "Аль-Ахрам", которое опубликовано на сайте МИД РФ.

В мае силы, поддерживающие правительство национального единства (ПНС) Ливии, отбили у Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара авиабазу "Ватийе" близ Триполи и, по данным турецких СМИ, уничтожили несколько зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" российского производства, поставленных ОАЭ силам ЛНА.

Кроме того, ранее представитель Пентагона заявил, что в Ливии могут находиться 14 военных самолетов российского производства. В частности, речь шла об истребителях Су-24 и МиГ-29.