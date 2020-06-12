Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:47Заразились
на 12.06В России 511 423+8 987В мире 7 514 481+154 242

Борис Джонсон отверг требования протестующих о сносе памятников великим британцам

Борис Джонсон отверг требования протестующих о сносе памятников великим британцам
Фото: Reuters

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Члены радикальных движений фактически взяли под контроль проходящие в последние дни в ряде стран акции протеста против расизма, заявил британский премьер Борис Джонсон.

Он написал в своем твиттере, что осуждает предложения в рамках борьбы против расизма убрать с британских улиц памятники великим историческим личностям. В частности, он призвал избегать нападок на бывшего премьера Уинстона Черчилля и на его памятник в центре Лондона.

В миреВ Великобритании спасут от протестующих памятник основателю скаутского движенияЧитать подробнее

"Это - постоянное напоминания о том, что Черчилль спас свою страну, да и всю Европу, от фашистской и расистской тирании. Абсурдно и позорно, что этот важный для нации памятник сейчас может подвергнуться атаке со стороны агрессивно настроенных демонстрантов. Конечно, Черчилль иногда выражал точки зрения, которые по сегодняшним меркам недопустимы. Но ведь при этом он был героем и полностью заслуживает того, чтобы в память о нем был воздвигнут памятник", - написал нынешний глава британского правительства.

Джонсон напомнил, что статуи были установлены предыдущими поколениями. У людей в те времена были другие взгляды, другое понимание того, что такое "хорошо", а что такое - "плохо".

Black Lives Matter против памятников

"Эти статуи учат нас помнить наше прошлое, включая допущенные ошибки. Демонтировать памятники равнозначно лжи о собственной истории", - подытожил глава правительства.

Борис Джонсон констатировал, что протесты были взяты под контроль экстремистами, цель которых - насилие. Однако он подчеркнул, что понимает желание мирных демонстрантов выразить протест против расовой дискриминации. По его словам, Великобритания добилась больших успехов в борьбе против расизма, однако еще многое предстоит сделать.

"Нападения на полицию и другие акты насилия, которые мы наблюдали в течение последней недели, ужасны и недопустимы. Единственно правильная линия поведения - держаться подальше от такого рода акций", - считает он.

Протесты против расизма начались в США после гибели при задержании в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Со временем эти акции стали проводить и в европейских странах, в том числе - в Великобритании. Протесты во многих случаях сопровождались погромами и столкновениями с полицией.

Великобритания Борис Джонсон

Новости по теме

Новости

Трамп посчитал Байдена не способным вести переговоры с Китаем и Россией

У супруги Владимира Зеленского выявлен коронавирус

Война санкций

В Берлине указали на угрозу для госведомств от новых санкций против "Северного потока 2"

Индия рассматривает Россию как крупнейшего партнера в энергетике

Индия рассматривает Россию как крупнейшего партнера в энергетике

Астронавты НАСА начали подготовку к предстоящим выходам в открытый космос с борта МКС

Более 110 тыс. жителей ЛНР получили гражданство России в упрощенном порядке

Более 110 тыс. жителей ЛНР получили гражданство России в упрощенном порядке

Число заболеваний COVID-19 в Центральной Азии превысило 25,6 тысячи

Что случилось этой ночью: пятница, 12 июня

В Китае за сутки зафиксированы восемь новых случаев заражения коронавирусом

Sony презентовала новую PlayStation

Sony презентовала новую PlayStation
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');