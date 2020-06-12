Борис Джонсон отверг требования протестующих о сносе памятников великим британцам

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Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Члены радикальных движений фактически взяли под контроль проходящие в последние дни в ряде стран акции протеста против расизма, заявил британский премьер Борис Джонсон.

Он написал в своем твиттере, что осуждает предложения в рамках борьбы против расизма убрать с британских улиц памятники великим историческим личностям. В частности, он призвал избегать нападок на бывшего премьера Уинстона Черчилля и на его памятник в центре Лондона.

"Это - постоянное напоминания о том, что Черчилль спас свою страну, да и всю Европу, от фашистской и расистской тирании. Абсурдно и позорно, что этот важный для нации памятник сейчас может подвергнуться атаке со стороны агрессивно настроенных демонстрантов. Конечно, Черчилль иногда выражал точки зрения, которые по сегодняшним меркам недопустимы. Но ведь при этом он был героем и полностью заслуживает того, чтобы в память о нем был воздвигнут памятник", - написал нынешний глава британского правительства.

Джонсон напомнил, что статуи были установлены предыдущими поколениями. У людей в те времена были другие взгляды, другое понимание того, что такое "хорошо", а что такое - "плохо".

"Эти статуи учат нас помнить наше прошлое, включая допущенные ошибки. Демонтировать памятники равнозначно лжи о собственной истории", - подытожил глава правительства.

Борис Джонсон констатировал, что протесты были взяты под контроль экстремистами, цель которых - насилие. Однако он подчеркнул, что понимает желание мирных демонстрантов выразить протест против расовой дискриминации. По его словам, Великобритания добилась больших успехов в борьбе против расизма, однако еще многое предстоит сделать.

"Нападения на полицию и другие акты насилия, которые мы наблюдали в течение последней недели, ужасны и недопустимы. Единственно правильная линия поведения - держаться подальше от такого рода акций", - считает он.

Протесты против расизма начались в США после гибели при задержании в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Со временем эти акции стали проводить и в европейских странах, в том числе - в Великобритании. Протесты во многих случаях сопровождались погромами и столкновениями с полицией.