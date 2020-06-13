В Париже закроют бары и кафе на улицах из-за марша против расизма

Демонстрация против расизма в Париже. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Париже закроют бары, рестораны и кафе на тех улицах, где будут проходить участники марша против расизма, передают европейские СМИ.

Ожидается, что субботняя демонстрация станет самой массовой из всех, которые проходили во французской столице в последние дни. Марш пройдет по улицам между площадью Республики на востоке Парижа и зданием столичной оперы.

В управлении полиции приказали зачистить тротуары от любых предметов, которые могут быть использованы протестующими, чтобы атаковать полицейских.

Марш организован в знак солидарности и памяти Адама Траоре, чернокожего француза, умершего в 2016 году после задержания в полиции. Обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены.

Марш состоится, несмотря на то, что во Франции до сих пор запрещены собрания людей в группах более 10 человек одновременно из-за пандемии коронавируса в мире.

Также протесты запланированы в Лионе, Марселе и других крупных французских городах.

Акции проходят во Франции и других европейских странах с конца мая по примеру демонстраций против расизма в США.