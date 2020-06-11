В Великобритании спасут от протестующих памятник основателю скаутского движения

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Власти города Пул в британском графстве Дорсет планируют демонтировать памятник основателю скаутского движения Роберту Баден-Пауэллу, чтобы спасти его от демонстрантов, которые могут нанести ему ущерб, сообщает в пятницу британский телеканал Sky News.

Статуя будет находиться под круглосуточной охраной "до тех пор, пока она не будет либо демонтирована, либо не снизится уровень угрозы для нее", - сказал представитель местных властей Марк Ховелл.

Решение о демонтаже было принято из-за опасений, что участники протестов, связанных со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, могут нанести ущерб историческому объекту: Роберта Баден-Пауэлла обвиняют в симпатиях к расистам.

"Несмотря на то, что мы гордимся созданием скаутского движения, мы в то же время признаем, что есть некоторые аспекты жизни Роберта Баден-Пауэлла, которые, как считается, меньше достойны памяти", - пояснила глава городского общественного совета Викки Слэйд.

Скульптуру планируют временно поместить на хранение в полицию.

Однако такое решение поддержали не все британцы.

"Этот джентльмен спас жизни 54 млн детей. Его статуя расположена здесь, потому что отсюда виден остров Браунси, где было основано движение скаутов", - сказал один из активистов, группа которых собралась около памятника с плакатами: "Британская история имеет значение".

С похожим лозунгом проходят протесты по всему миру в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда - "Жизни чернокожих имеют значение".

Афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. До этого его неоднократно задерживала полиция за кражи, грабежи и сбыт наркотических веществ. На этот раз его поймали на попытке обналичить фальшивый чек, а при попытке задержания он оказал сопротивление полиции. Тогда полицейский повалил его на землю и надавил на шею коленом. Флойд пожаловался на то, что почувствовал себя плохо, что не мог дышать и просил его отпустить. Позднее он скончался в реанимации. Видео его задержания попало в интернет и спровоцировало волны протестов по всему миру.

На фоне массового возмущения вандалы оскверняют памятники историческим деятелям, которые, по их мнению, при жизни относились с симпатией к расизму или были причастны к работорговле.