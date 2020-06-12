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Претендента на пост президента Белоруссии Бабарико заподозрили в противоправной деятельности

Претендента на пост президента Белоруссии Бабарико заподозрили в противоправной деятельности
Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико
Фото: Reuters

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии располагает доказательствами причастности бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико к противоправной деятельности. Об этом заявил председатель КГК Иван Тертель.

Бабарико является претендентом на выдвижение в президенты Белоруссии.

Также Комитет сообщил о задержании топ-менеджеров Белгазпромбанка и коммерческих структур, у них изъято более $4 млн и ценные бумаги на $500 тыс. По словам Тертеля, в числе задержанных заместители руководителя банка, руководители разного уровня, а также представители коммерческих структур, в основном бывшие сотрудники банка. Всего задержано 15 человек.

Тертель также заявил, что большинство задержанных сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

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"Мы получили убедительные доказательства того, что вышеуказанные лица причастны к противоправной деятельности масштабного характера. Фактически на базе банка ими была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств", - подчеркнул Тертель.

Накануне Комитет сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке, возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов особо крупном размере и о легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. По данным пресс-службы, "в качестве подозреваемых по делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы". Там отметили, что Бабарико сейчас в рамках расследования процессуального статуса не имеет.

Сам он заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг банка, носит политический характер.

Бабарико возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики. В банковской системе страны он работает с июля 1995 года. Белгазпромбанк действует в Беларусии 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.

Белоруссия Виктор Бабарико

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