Экс-глава Белгазпромбанка Бабарико заявил о легальности своих доходов

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико заявил, что все его доходы имеют легальное происхождение.

"Уже было сказано, что я, якобы, соучастник преступлений. Все деньги, которые у меня есть и имущество, которое есть, - с него уплачены налоги", - сказал Бабарико во время стрима.

Он подчеркнул, что деньги, найденные у его друзей, задержанных по делу Газпромбанка, принадлежат ему.

"Вчера задержали и опрашивали троих моих друзей. Сегодня мы узнали, что они переведены в статус подозреваемых", - заявил экс-глава банка.

Он сообщил, что распределял финансовые ресурсы на случай непредвиденных обстоятельств и попросил друзей хранить эти средства.

Ранее Комитет госконтроля Белоруссии заявил о наличии доказательств причастности экс-главы Белгазпромбанка к противоправной деятельности.

Накануне Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии сообщил об обыске в Белгазпромбанке и возбуждении уголовных дел.

12 июня в социальных сетях появились слухи об отстранении руководства Белгазпромбанка от управления банком. В Нацбанке республики данную информацию не комментируют.

Бабарико возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики.