Белоруссия обнародует факты вмешательства во внутренние дела

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Белоруссии намерены обнародовать "факты вмешательства иностранного государства в белорусские внутренние дела" в связи с делом Белгазпромбанка.

"За всей этой историей (делом Белгазпромбанка - ИФ) стоит что-то большее чем просто финансовые дела Бабарико (экс-главы банка, претендента на пост президента Виктора Бабарико - ИФ) и его коллег. (...) Очевидно, что дело идет к обнародованию куда более серьезных фактов по куда более серьезным категориям. Например, по факту вмешательства иностранного государства в белорусские внутренние дела", - заявили в эфире государственного телеканала "Беларусь 1".

Как сообщалось, в минувший четверг Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке, возбуждены уголовные дела.

По данным пресс-службы, "в качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы".

"Данное лицо (претендент на пост президента, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико - ИФ) в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет", - добавили в КГК.

Позднее на пресс-конференции претендент на выдвижение кандидатом в президенты Белоруссии, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико выразил предположение, что ситуация, сложившаяся вокруг банка, носит политический характер. "Я не утверждаю, но напрашивается вывод, что действия сегодняшнего дня носят заказной политический характер", - сказал он.

Экс-глава Белгазпромбанка также отметил, что у властей страны нет на него прямого компромата, и потому они начали давление на близких ему людей.

В пятницу в социальных сетях стала распространятся информация, что руководство Белгазпромбанка отстранено от управления банком. В Нацбанке республики данную информацию не комментируют.

Позднее акционеры Белгазпромбанка - Газпромбанк и ПАО "Газпром" в совместном заявлении подтвердили решении Нацбанка страны сменить руководство Белгазпромбанка.

"Указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 года) и непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров ОАО "Белгазпромбанк", а также интересы клиентов и вкладчиков", - отмечалось в сообщении.

"Акционеры ОАО "Белгазпромбанк" намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка", - заявили "Газпром" и ГПБ.

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.

Бабарико возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики. После этого совет директоров ОАО "Белгазпромбанк" назначил исполняющим обязанности председателя правления банка заместителя председателя правления Кирилла Бадея.

Выборы президента должны пройти 9 августа.