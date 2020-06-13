Трамп признает поражение в случае проигрыша на выборах и займется другими вещами

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп готов признать поражение, если уступит на предстоящих президентских выборах, и заниматься другими вещами. Об этом он заявил в интервью на телеканале Fox News.

Комментируя заявление своего соперника экс-вице-президента Джо Байдена о том, что в случае поражения на выборах его придется выводить из Белого дома военным, Трамп заявил, что "для страны будет очень печально", если он уступит Байдену, но он примет поражение.

"Безусловно, если я не выиграю, то я не выиграю. Буду двигаться дальше и займусь другими вещами", - сказал Трамп.

Ранее Байден выразил уверенность в том, что в случае победы на выборах кандидата от Демократической партии военным придется вывести Трампа из Белого дома. Также он заявил, что Трамп предпримет попытку "украсть" победу в ноябрьских президентских выборах.