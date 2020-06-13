Трамп перенес предвыборный митинг в Оклахоме на 20 июня

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп перенес предвыборное ралли в Оклахоме на 20 июня, сообщил он в субботу в твиттере.

"Мы ранее запланировали наш митинг в Талсе в Оклахоме на 19 июня, это большое событие. Однако на эту дату выпадает праздник 19 июня (день эмансипации - ИФ). Многие мои друзья афроамериканцы и сторонники предложили рассмотреть смену даты в знак уважения к этому празднику (...) Я решил перенести наше ралли на субботу 20 июня", - написал он.

...of respect for this Holiday, and in observance of this important occasion and all that it represents. I have therefore decided to move our rally to Saturday, June 20th, in order to honor their requests... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2020

Трамп считает предвыборные митинги одним из ключевых своих инструментов предвыборной борьбы. По его мнению, они позволяют ему свободно доносить свои идеи до избирателей, минуя СМИ, многие из которых, по мнению президента США, необъективны, распространяют фейковые новости и вообще - явно поддерживают его соперников из Демократической партии.

Последний до пандемии коронавируса, прервавшей течение обычной жизни во многих странах мира, митинг Трампа прошел в штате Северная Каролина в начале марта.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года.