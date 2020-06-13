Супермаркеты в Пекине убрали из продажи лосось из-за вспышки коронавируса на рынке

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Пекинские сетевые супермаркеты, включая Hair, Material Beauty и Carrefour, в течение минувшей ночи изъяли из продажи лосось, сообщают местные СМИ.

Поводом послужили сообщения, что на доске для разделки рыбы, которая использовалась для обработки импортированного лосося на оптовом рынке "Синьфади" в столичном районе Фэнтай, был выявлен коронавирус.

Позднее исполняющий обязанности главы района Чу Цзюньвэй сообщил журналистам, что у пяти работников рынка была диагностирована коронавирусная инфекция. В связи с этим в районе введен "режим военного времени".

Жители 11 микрорайонов должны соблюдать режим самоизоляции, не имеют право покидать дома. Власти обеспечат их продуктами питания и товарами первой необходимости, мобилизуют для этого волонтеров.

В то же время, как сообщили китайские СМИ, ссылаясь на оценки вирусологов, через лосось, как и через морепродукты, коронавирус передаваться не может, однако он может появляться на поверхности продуктов.