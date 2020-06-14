В Китае за сутки выявлены 57 активных случаев заражения коронавирусом

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Китае выявлены 57 новых активных случаев заражения коронавирусом (38 внутри страны, 19 ввезенных из-за рубежа), а также 9 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте в воскресенье.

Из 38 активных случаев 36 зафиксированы в Пекине.

За предыдущие сутки были зафиксированы восемь новых случая заражения коронавирусом: семь активных (из них пять - "импортированы") и один бессимптомный.

Смертельных исходов нет.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрированы 83 132 активных случая заражения, из них 1 827 ввезенных из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлен один новый случай заболевания - в Гонконге. С начала эпидемии зарегистрировано 1 597 больных коронавирусом: в Гонконге - 1К 109 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 443 (семь случаев смерти).