В одном из районов Пекина объявлен "режим военного времени" из-за COVID-19

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - "Режим военного времени" объявлен в 11 микрорайонах района Фэнтай китайской столицы после того, как у пяти работников расположенного там оптового рынка "Синьфади" была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил исполняющий обязанности главы района Чу Цзюньвэй.

Жители микрорайонов должны соблюдать режим самоизоляции, не имеют право покидать дома, власти принимают меры по обеспечению их продуктами питания и товарами первой необходимости, мобилизуют для этого волонтеров.

На пресс-конференции в пекинском правительстве сообщили, что днем ранее бы выявлен один случай заражения у человека, который покидал Пекин.

Во всех пяти последних случаях заразившиеся не выезжали из Пекина в течение двух недель и не имели контактов с выходцами из провинции Хубэй, откуда коронавирус начал распространяться в январе.

По данным пекинской газеты "Синьцзин бао", теперь все 10 тысяч работников "Синьфади" сдадут тест на COVID-19. Рынок временно закрыт.

По информации китайских СМИ, коронавирус был обнаружен на доске для разделки импортированного лосося.

"Синьфади", по данным газеты, обеспечивает около 90% потребностей Пекина в свежих овощах и фруктах.