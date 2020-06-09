КНДР решила прервать все межкорейские контакты

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Власти КНДР объявили, что позже во вторник прекратят контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на официальные северокорейские СМИ.

В Пхеньяне пояснили, что не видят смысла в каких бы то ни было переговорах с Южной Кореей и в будущем намерены принять дополнительные решения, ограничивающие взаимодействия.

Такой шаг последовал после того, как несколько дней назад КНДР выразила протест в связи с тем, что с территории Южной Кореи активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки.