В Китае выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев вызванных коронавирусом заболеваний, выявлено семь бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Пять новых активных случаев и пять бессимптомных "импортированы", шесть больных в активной форме обнаружены внутри страны - в Пекине.

За предыдущие сутки были зафиксированы восемь новых случаев заражения коронавирусом: семь активных и один бессимптомный.

Смертельных исходов за сутки нет.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрированы 83 075 активных случая заражения, из них 1 808 ввезенных из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлен один новый случай заболевания - в Гонконге. С начала эпидемии зарегистрировано 1 596 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 108 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 443 (семь смертей).