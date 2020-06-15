Около 150 картин изъяли по делу Белгазпромбанка

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Порядка 150 картин общей стоимостью $20 млн изъяты по делу Белгазпромбанка.

"Полторы сотни картин общей стоимостью около 20 миллионов долларов также приобщены к делу", - заявили в эфире государственного телеканала "Беларусь 1".

Телеканал сообщает, что эти картины планировалось вывезти за рубеж. "Есть информация, что их готовили к срочному вывозу из страны. впрочем истинная стоимость данных активов может быть куда выше. Можно только представить, за сколько они могли быть проданы на аукционах", - заявил диктор.

Как сообщалось, в минувший четверг Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке, возбуждены уголовные дела.

По данным пресс-службы, "в качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы".

"Данное лицо (претендент на пост президента, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико - ИФ) в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет", - добавили в КГК.

Позднее на пресс-конференции претендент на выдвижение кандидатом в президенты Беларуси, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико выразил предположение, что ситуация, сложившаяся вокруг банка, носит политический характер. "Я не утверждаю, но напрашивается вывод, что действия сегодняшнего дня носят заказной политический характер", - сказал он.

Экс-глава Белгазпромбанка также отметил, что у властей страны нет на него прямого компромата, и потому они начали давление на близких ему людей.

В пятницу в социальных сетях стала распространятся информация, что руководство Белгазпромбанка отстранено от управления банком. В Нацбанке республики данную информацию не комментируют.

Позднее акционеры Белгазпромбанка - Газпромбанк и ПАО "Газпром" в совместном заявлении подтвердили решении Нацбанка страны сменить руководство Белгазпромбанка.

"Указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 года) и непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров ОАО "Белгазпромбанк", а также интересы клиентов и вкладчиков", - отмечалось в сообщении.

"Акционеры ОАО "Белгазпромбанк" намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка", - заявили "Газпром" и ГПБ.

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.

Бабарико возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики. После этого совет директоров ОАО "Белгазпромбанк" назначил исполняющим обязанности председателя правления банка заместителя председателя правления Кирилла Бадея.

Белгазпромбанк известен в Беларуси тем, что благодаря его помощи в страну были возвращены произведения представителей Парижской школы - уроженцев Беларуси.

Корпоративная коллекция Белгазпромбанка насчитывает более 100 артефактов. Ядро коллекции составляют произведения художников Парижской школы. Коллекция формируется в рамках реализации национального историко-культурного проекта "Арт-Беларусь". 35 экспонатов собрания включены в Государственный список историко-культурных ценностей Белоруссии.

Выборы президента должны пройти 9 августа.