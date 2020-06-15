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Что случилось этой ночью: понедельник, 15 июня

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Белоруссия обнародует факты вмешательства во внутренние дела. Вмешательство произошло в связи с делом "Безгазпромбанка". Бывший глава банка претендует на пост президента страны.

– Карета скорой помощи сбила насмерть пешехода в Москве. Авария произошла на юго-востоке города. На участке дороги частично перекрыли движение.

– Более 250 человек задержаны на акции протеста в Армении. Протестующие поддерживают оппозиционера Царукяна, которого допрашивали более восьми часов. Царукян требует отставки премьер-министра Пашиняна.

– Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию. Он будет тренировать сборную в Центре спортивной подготовки сборных команд России. Плющенко – один из двух самых титулованных фигуристов в мужском катании.

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