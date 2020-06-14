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Карета скорой помощи сбила насмерть пешехода в Москве

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В результате наезда машины скорой помощи на пешехода в Москве погибла женщина, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Сегодня около 20:00 на Носовихинском шоссе у дома 21 карета скорой помощи совершила наезд на пешехода с последующим столкновением с иномаркой. В результате ДТП от полученных травм женщина-пешеход скончалась", - говорится в сообщении управления в твиттере.

В настоящее время движение транспорта на данном участке ограничено по одной полосе в каждую сторону. Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе расследования.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, добавили в управлении.

Москва

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