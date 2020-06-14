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Более 250 человек задержаны на акции протеста в Армении

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Полиция Армении задержала 252 участников акции в поддержку председателя оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, допрос которого велся Службой национальной безопасности (СНБ) более восьми часов.

"Я вновь заявляю, что все происходящее - это политическое преследование, поскольку эти процессы начались сразу же после моего заявления (о необходимости отставки премьер-министра Армении - ИФ)", – сказал Царукян журналистам у здания СНБ.

В полиции Армении "Интерфаксу" сообщили, что задержано 252 участника акции в поддержку Царукяна.

В свою очередь вице-спикер парламента Армении, член совета правления правящей в Армении партии "Гражданский договор" Ален Симонян заявляет, что политическое преследование Царукяна не ведется.

"Никакого политического преследования нет и быть не может. Уголовные дела относятся, как сегодня сообщила Служба нацбезопасности, к отмыванию денег и подкупу голосов избирателей. (...) Подобные заявления (заявления Царукяна - ИФ) звучали сразу, как только становилось ясно, что они могут быть привлечены к ответственности", – сказал Симонян "Интерфаксу".

Между тем СНБ Армении сообщили, что возбуждено уголовное дело о незаконном игорном бизнесе, ущерб государству оценивается в размере более чем 29 миллиардов драмов (более $60 миллионов).

Кроме того, Служба национальной безопасности Армении заявила о раскрытии многочисленных случаев дачи взятки партией "Процветающая Армения" во время парламентских выборов 2017 года.

В начале июня руководитель второй по численности политической силы парламента Армении (25 из 132 депутатов) Царукян заявил о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.

Армения Процветающая Армения партия Гражданский договор Гагиц Царукян

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