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В Китае не исключили завоза новой волны коронавируса в Пекин из Европы

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Коронавирус, обнаруженный на пекинском оптовом рынке "Синьфади", скорее всего, был завезен в Китай из Европы, сообщает в понедельник издание South China Morning Post со ссылкой на эпидемиолога из центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Ян Пэна.

Он пояснил, что на это указывает первоначальный анализ генома найденного в столичном районе Фэнтай вируса, однако специалисты все еще должны отследить всю цепочку заражений. По одной из версий, вирус попал в замороженную еду от носителя, а затем товар был импортирован в Китай, причем низкие температуры позволили вирусу сохраниться.

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"Затем люди могли заразиться благодаря контакту с зараженными морепродуктами или мясом на рынке, а затем распространили вирус дальше", - сказал Ян Пэн.

Однако, по другой версии, вирус мог попасть на еду и в воздух на рынке от уже зараженного, который чихал и кашлял.

South China Morning Post напоминает, что в Пекине в течение 55 дней не фиксировалась передача вируса до тех пор, пока он не был обнаружен у человека, который никуда не ездил и не контактировал с лицами, вернувшимися в столицу. Расследование этого дела в итоге привело к рынку "Синьфади".

В результате сейчас в Пекине выявлены 79 новых случаев COVID-19, все они имеют отношение к этому рынку. Аналогичные два случая зафиксированы в провинции Ляонин и три - в Хэбэй.

Между тем, власти Пекина блокировали 10 жилых кварталов в районе рынка, чтобы сдержать распространение вируса. Кроме этого, власти призвали всех, кто был на рынке за последние 14 дней, оставаться дома.

Также медики проверили более 6 тыс. работников рынка - около 70% персонала - на наличие коронавируса, однако тесты показали отрицательные результаты. Пока новых случаев заболевания у посетителей рынка и живущих по соседству не обнаружили, отмечает South China Morning Post.

За упущения в работе по профилактике и предотвращению распространения коронавируса со своего поста был снят Чжоу Юйцин - заместитель главы района Фэнтай.

За стуки в Китае выявлены 67 новых случаев заражения коронавирусом, из них 49 - это больные в активной форме и 18 - бессимптомные носители.

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