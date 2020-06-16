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В Китае за сутки выявлены более 40 новых зараженных коронавирусом

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - За истекшие стуки в Китае выявлены 46 новых случаев заражения коронавирусом, из них 40 больных в активной форме и шесть бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Пандемия коронавируса

Из активных случаев восемь "импортированы", 32 зафиксированы внутри страны: 27 - в Пекине, четыре - в провинции Хэбэй и один - в провинции Сычуань.

За предыдущие сутки были зафиксированы 67 новых случаев заражения коронавирусом: 49 активных и 18 бессимптомных.

Смертельных исходов нет.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрирован 83 221 активный случай заражения, из них 1 845 ввезенных из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены пять новых случаев заболевания: три в Гонконге и два на Тайване. С начала эпидемии зарегистрировано 1 602 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 112 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 445 (семь смертей).

Новую вспышку коронавируса в Китае связывают с пекинским оптовым рынком "Синьфади". По сообщениям СМИ, коронавирус был обнаружен на доске для разделки лосося. После этого "Синьфади" временно закрыли, всех сотрудников рынка планируется протестировать на COVID-19, а супермаркеты в Пекине убрали из продажи лосось. Власти Пекина блокировали десять жилых кварталов в районе рынка, чтобы сдержать распространение вируса. При этом в КНР не исключают, что коронавирус попал в страну из Европы.

Китай Пекин Коронавирус

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