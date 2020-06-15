Семья осужденного в РФ Уилана не будет просить власти США о его обмене

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Семья осужденного в РФ на 16 лет за шпионаж американца Пола Уилана не намерена просить правительство США о его обмене.

"Наша семья не будет обращаться к американскому правительству с просьбой об обмене. Американское правительство должно сделать свой собственный выбор о том, как освободить Пола, и нет никаких оснований думать, что наша семья знает лучший способ сделать это", - сказал "Интерфаксу" брат Уилана Дэвид в понедельник.

Он отметил, что доверяет адвокатам своего брата, которые смогут наилучшим образом его проконсультировать и подсказать, "является ли апелляция или просьба о помиловании лучшим путем".

Мосгорсуд в понедельник признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.