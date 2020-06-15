Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:14Заразились
на 15.06В России 537 210+8 246В мире 7 900 924+133 972

Семья осужденного в РФ Уилана не будет просить власти США о его обмене

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Семья осужденного в РФ на 16 лет за шпионаж американца Пола Уилана не намерена просить правительство США о его обмене.

"Наша семья не будет обращаться к американскому правительству с просьбой об обмене. Американское правительство должно сделать свой собственный выбор о том, как освободить Пола, и нет никаких оснований думать, что наша семья знает лучший способ сделать это", - сказал "Интерфаксу" брат Уилана Дэвид в понедельник.

Он отметил, что доверяет адвокатам своего брата, которые смогут наилучшим образом его проконсультировать и подсказать, "является ли апелляция или просьба о помиловании лучшим путем".

Мосгорсуд в понедельник признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Пол Уилан США

Новости по теме

Новости

Госсекретарь США потребовал немедленно освободить Уилана

Госсекретарь США потребовал немедленно освободить Уилана

Польша открыла границу с Калининградской областью для отдельных категорий россиян

"Газпром" в июне заплатит Польше $1,5 млрд переплаты за газ

Экономический кризис

В Morgan Stanley спрогнозировали V-образное восстановление мировой экономики

В Morgan Stanley спрогнозировали V-образное восстановление мировой экономики

Франция с понедельника открыла границы для других стран ЕС

Франция с понедельника открыла границы для других стран ЕС

Нацбанк Белоруссии ввел временную администрацию в Белгазпромбанке

Нацбанк Белоруссии ввел временную администрацию в Белгазпромбанке
Экономический кризис

Премьер Туниса объявил о победе над коронавирусом в стране

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 июня

Пхеньян пригрозил Сеулу войной в годовщину межкорейского саммита

Пхеньян пригрозил Сеулу войной в годовщину межкорейского саммита

Турция начала операцию в Ираке против РПК

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');