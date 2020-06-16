В Белом доме пообещали действовать, пока осужденный в РФ Уилан не вернется в США

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Администрация США не прекратит действовать до тех пор, пока осужденный в России за шпионаж американский гражданин Пол Уилан не вернется на родину, заявили в Вашингтоне.

"Обращение с Полом Уиланом и сегодняшний вердикт совершенно неверны. Администрация не прекратит свою работу до тех пор, пока Пол благополучно не вернется в Соединенные Штаты", - сказал советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, заявление которого публикует Совет национальной безопасности (СНБ) в твиттере.

15 июня Мосгорсуд признал Уилана, гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Защита Уилана намерена обжаловать приговор. Сам осужденный также назвал приговор политическим и подтвердил намерение обжаловать его.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о неприятии приговора Уилану, который, по его мнению, был лишен гарантий на справедливый суд. Помпео отметил, что американец был осужден "после секретного разбирательства, при секретных доказательствах и без должного допуска свидетелей защиты".

Судебный процесс в отношении Уилана стартовал в Мосгорсуде в конце марта. Заседания проходили в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы дела содержат гриф "совершенно секретно".

Уилан, который ранее проходил службу в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что он имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

Уилану было предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), которое предусматривает наказание от десяти до 20 лет лишения свободы. По словам адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защита, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел, так как был задержан.