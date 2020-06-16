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Военные КНДР объявили о планах возвращения в демилитаризованную зону

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Генеральный штаб Корейской Народной Армии (КНА) заявил, что изучает "план действий" по возвращению военных КНДР в зоны, которые были демилитаризованы в соответствии с межкорейскими соглашениями.

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"Наша армия внимательно следит за текущей ситуацией, в которой отношения между Севером и Югом становятся все хуже и хуже, и полностью готовится к тому, чтобы обеспечить надежную военную гарантию любых внешних мер, которые будут приняты партией и правительством", - говорится в заявлении Генерального штаба, распространенном государственным агентством ЦТАК.

В нем отмечается, что КНА изучает "план действий для принятия мер, чтобы заставить армию снова продвинуться в зоны, которые были демилитаризованы в соответствии с соглашением Север-Юг, превратить пограничную линию в крепость и еще больше усилить военную бдительность против Юга".

На прошлой неделе власти КНДР объявили, что прекращают контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи. Этот шаг последовал протеста КНДР в связи с тем, что активисты из Южной Кореи забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки.

В субботу Ким Е Чжон - сестра лидера КНРД Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи - предупредила, что Пхеньян может пойти на применение против Юга силовых методов, если тот не остановит поток пропагандистских листовок.

В свою очередь минобороны Южной Кореи в распространенном заявлении отметило, что Сеул занимает твердую позицию и находится в состоянии полной готовности отреагировать на любую ситуацию, связанную с Северной Кореей.

Военное ведомство призвало Пхеньян соблюдать межкорейские соглашения.

Демилитаризованная зона

По окончании Корейской войны (1950-1953 гг) в 1953 году в селении Пханмунджом между Севером и Югом было подписано соглашение о создании демилитаризованной зоны шириной 4 км. Она разделяет Корейский полуостров на две части - Северную и Южную Кореи.

КНДР Южная Корея

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