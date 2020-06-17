КНДР снова введет военных в район приграничного города Кэсон и горы Кымгансан

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Северная Корея заявила в среду, что ее армия вновь войдет в пограничные районы Кэсон и горы Кымгансан.

"В туристической зоне Кымгансан и промышленной зоне Кэсон, на которые распространяется суверенитет нашей республики, для исполнения задач по их защите будут развёрнуты подразделения уровня полка и необходимые огневые подразделения", - говорится в заявлении генштаба Корейской народной армии, опубликованном ЦТАК.

Также отмечается, что Северная Корея возобновит "все виды регулярных военных учений" вблизи межкорейской границы.

Север также "категорически" отверг предложение Южной Кореи направить специальных посланников для разрядки напряженности, сообщает ЦТАК.

Во вторник стало известно о подрыве офиса по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание было разрушено по их решению. На прошлой неделе власти КНДР объявили о прекращении контактов с Сеулом по всем существующим каналам связи. Этот шаг последовал после того, как КНДР выразила протест в связи с заброской пропагандистских листовок с территории Южной Кореи. Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, предупредила, что Пхеньян может пойти на применение против Юга сил, если Сеул не прекратит подобную практику.