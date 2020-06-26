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Палата представителей США приняла законопроект демократов о реформе полиции

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Палата представителей США в четверг приняла законопроект о реформе полиции, направленный на пресечение чрезмерного применения силы правоохранительными органами после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Законопроект, разработанный демократами, получил 236 голосов "за", "против" высказался 181 законодатель.

Документ поддержали три представителя Республиканской партии - Уилл Херд, Фред Аптон и Брайан Фитцпатрик.

Теперь законопроект отправится на голосование в Сенат, где большинство занимают республиканцы.

Если он пройдет в Сенате, то будет передан на подпись президенту США.

Законопроект включает в себя прямые запреты на удушение, на использование ордеров на обыск без предупреждения, создает национальный реестр злоупотреблений со стороны полиции и облегчает судебное преследование отдельных сотрудников полиции в случаях неправомерного поведения.

Спикер Нэнси Пелоси заявила, что законопроект Палаты представителей, привлечет сотрудников правоохранительных органов к более высокой ответственности, "фундаментально изменит культуру полицейской службы для борьбы с системным расизмом, обуздания жестокости полиции и спасения жизней".

Демократы предложили свой законопроект на фоне протестов в США в ответ на смерть афроамериканца Флойда.

Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

США

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