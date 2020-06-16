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Сотни рейсов в аэропортах Пекина отменили на фоне ситуации с COVID-19

Сотни рейсов в аэропортах Пекина отменили на фоне ситуации с COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Аэропорты в китайской столице отменили во вторник сотни авиарейсов на фоне ситуации с новой вспышкой коронавируса в городе, сообщают азиатские СМИ.

В частности, рейсы отменены в аэропортах Дасин и Шоуду. Лица, которые собираются уехать из Пекина, должны иметь при себе медицинскую справку об отсутствии у них COVID-19.

Ранее в Пекине повысили уровень опасности из-за коронавируса и ввели масштабные ограничительных меры. Столичные власти призвали всех жителей отказаться от "поездок не первой необходимости" и оставаться дома.

Кроме того, все начальные и средние школы в Пекине закрываются, учащиеся переходят на дистанционный режим обучения. Прекращена работа университетов, закрыты все развлекательные и спортивные объекты.

Власти Пекина назвали ситуацию в столице "чрезвычайно серьезной".

За минувшие сутки в столице Китая выявили 27 новых случаев заболевания. Таким образом, за прошедшие пять дней число заразившихся в Пекине превысило 100 человек. Последние случаи связываются со вспышкой инфекции на продуктовом рынке в южной части Пекина.

Китай коронавирус

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