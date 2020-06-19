В Китае за сутки зафиксировано 37 новых случаев заражения коронавирусом

Большинство заболевших снова выявлены в Пекине

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - За истекшие стуки в Китае выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом, из них 32 больных в активной форме и пять бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из активных случаев четыре "импортированы", 28 зафиксированы внутри страны: 25 - в Пекине, два - в провинции Хубэй и один - в провинции Ляонин.

За предыдущие сутки были выявлены 36 новых случаев заражения коронавирусом: 28 активных (21 - в Пекине) и восемь бессимптомных.

Смертельных исходов нет.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрированы 83 325 активных случая заражения, из них 1 864 - ввезенных из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлено пять новых случаев заболевания, четыре - в Гонконге, один - на Тайване. С начала эпидемии зарегистрировано 1 615 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 124 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 446 (семь смертей).

Новую вспышку COVID-19 в Китае связывают с крупным пекинским рынком "Синьфади". В районе Фэнтай, где расположен рынок, введен "режим военного времени", в микрорайонах вблизи рынка "Синьфади" действуют жесткие карантинные меры. Власти Пекина ограничили автомобильное сообщение между столицей и другими китайскими городами.