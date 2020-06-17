Южнокорейский министр по делам объединения подал в отставку

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Республике Корея министр по делам объединения Ким Ён Чхоль сообщил, что подал в отставку, поскольку не оправдал возлагавшихся на него надежд по улучшению межкорейских отношений. Это передает агентство "Ренхап".

16 июня северокорейская сторона взорвала офис по межкорейским связям в приграничном городе Кэсон. Пхеньян также объявил, что Корейская народная армия снова войдет в пограничные районы Кэсон и горы Кымгансан.

На прошлой неделе власти КНДР объявили, что прекращают контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи. Этот шаг последовал после того, как КНДР выразила протест в связи с тем, что с территории Южной Кореи на воздушных шарах активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки.

В субботу заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон - сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, предупредила, что Пхеньян может пойти на применение против Юга силовых методов, если Сеул не прекратит подобную практику.