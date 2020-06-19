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Президент Южной Кореи принял отставку министра по делам объединения

Занимавший этот пост Ким Ён Чхоль решил оставить должность на фоне роста напряженности в отношениях Севера и Юга

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял отставку главы министерства по делам объединения двух Корей Ким Ён Чхоля в пятницу, объявила администрация президента.

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Как уточнил представитель Голубого дома, Мун Чжэ Ин официально одобрил предложение об отставке Ким Ён Чхоля примерно в 10:40 (4:40 по мск) в пятницу.

О том, кто займет его место, не сообщается.

Ким Ён Чхоль подал прошение об отставке в среду из-за нарастающей напряженности между Сеулом и Пхеньяном. Таким образом он признал свою ответственность за ухудшение межкорейских отношений.

Во вторник стало известно о подрыве офиса по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание было разрушено по их решению.

На прошлой неделе власти КНДР объявили о прекращении контактов с Сеулом по всем существующим каналам связи. До этого Пхеньян выразил протест Сеулу в связи с заброской пропагандистских листовок с территории Южной Кореи. Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, предупредила, что Пхеньян может пойти на применение силы против Юга, если Сеул не прекратит подобную практику.

Напряженность растет, поскольку Северная Корея угрожает предпринять военные действия против Юга, включая переброску войск в демилитаризованные пограничные районы.

КНДР Южная Корея Ким Ён Чхоль

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