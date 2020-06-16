Сеул обнародовал видео подрыва северокорейцами офиса по межкорейским связям

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Южнокорейские военные обнародовали видео подрыва офиса по межкорейским связям в северокорейском городе Кэсоне.

South China Morning Post публикует съемки взрыва здания со ссылкой на южнокорейский "Ренхап" и министерство обороны Южной Кореи.

Власти КНДР подтвердили, что здание офиса по межкорейским связям в северокорейском городе Кэсон разрушено по их решению.

Согласно сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), "КНДР осуществила меры по полному разрушению офиса связей между Севером и Югом в Кэсонском индустриальном комплексе в свете разрыва всех линий связи между Севером и Югом".

Глава южнокорейского министерства по делам объединения Ким Ён Чхоль уточнил, что власти КНДР "частично заблаговременно объявляли" о готовящейся в Кэсоне акции.

На прошлой неделе власти КНДР объявили, что прекращают контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи. Этот шаг последовал после того, как КНДР выразила протест в связи с тем, что с территории Южной Кореи активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки.