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Что случилось этой ночью, четверг, 18 июня

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Болтон заявил, что Трамп просил у Си Цзиньпина помощи с переизбранием. Якобы это можно было сделать, если бы Китай наращивал импорт. Журналисты узнали это из книги Болтона, которая пока не опубликована.

– Источник назвал дату обращения Путина по поводу поправок в Конституцию. Путин обратится к гражданам после парада Победы, который пройдет 24 июня. Он хочет лично разъяснить смысл поправок.

– Трамп обвинил Болтона в нарушении закона о неразглашении секретной информации. Белый дом уже критиковал книгу Болтона за большое количество неправды. В ночь на четверг многие СМИ опубликовали выдержки из книги, хотя она еще не вышла в свет.

– Германия продлила ограничения по коронавирусу. Массовые мероприятия запретят до октября. Детали ограничений будут различаться в разных федеральных землях.

– "Наполи" победил "Ювентус" в финале Кубка Италии. Матч прошел при пустых трибунах. Чемпионат Италии возобновится через два дня.

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