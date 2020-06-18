МИД Швеции разрешит согражданам с 30 июня поездки в десять стран Европы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - МИД Швеции объявил, что с 30 июня отменит рекомендацию согражданам не ездить в десять стран Европы - Бельгию, Хорватию, Францию, Грецию, Исландию, Италию, Люксембург, Португалию, Швейцарию и Испанию. Об этом пишет The Local.

Отмена ограничения не связана с эпидемиологической обстановкой в этих странах. Дело в том, что эти страны не огранивали доступ для шведских туристов во время пандемии, объяснила глава министерства Анн Линде. Поэтому ограничение на поездки в Данию, Норвегию и Финляндию, к примеру, сохраняется как минимум до 15 июля.

Линде отметила, что предпочла бы возобновление туризма по Скандинавским странам, но договориться с соседями о взаимном ослаблении ограничений не удалось.

Одновременно МИД рекомендовал согражданам не ездить в страны за пределами ЕС и еврозоны по меньшей мере до 31 августа. Ведомство предупредило, что отмена ограничений рядом стран не означает, что эпидемиологическая ситуация вернулась к норме, она сохраняется неопределенной и переменчивой даже в Европе.

Рекомендации воздерживаться от несущественных поездок были введены в Швеции на ранней стадии пандемии. The Local напоминает, что это не был формальный запрет. Однако те, кто решался выехать из страны ради туризма, лишались права на страховку, к примеру.

По последним данным, в Швеции было выявлено 54 562 случаев заражения коронавирусом. 5041 заболевший умер.