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МИД Швеции разрешит согражданам с 30 июня поездки в десять стран Европы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - МИД Швеции объявил, что с 30 июня отменит рекомендацию согражданам не ездить в десять стран Европы - Бельгию, Хорватию, Францию, Грецию, Исландию, Италию, Люксембург, Португалию, Швейцарию и Испанию. Об этом пишет The Local.

Пандемия коронавируса

Отмена ограничения не связана с эпидемиологической обстановкой в этих странах. Дело в том, что эти страны не огранивали доступ для шведских туристов во время пандемии, объяснила глава министерства Анн Линде. Поэтому ограничение на поездки в Данию, Норвегию и Финляндию, к примеру, сохраняется как минимум до 15 июля.

Линде отметила, что предпочла бы возобновление туризма по Скандинавским странам, но договориться с соседями о взаимном ослаблении ограничений не удалось.

Одновременно МИД рекомендовал согражданам не ездить в страны за пределами ЕС и еврозоны по меньшей мере до 31 августа. Ведомство предупредило, что отмена ограничений рядом стран не означает, что эпидемиологическая ситуация вернулась к норме, она сохраняется неопределенной и переменчивой даже в Европе.

Рекомендации воздерживаться от несущественных поездок были введены в Швеции на ранней стадии пандемии. The Local напоминает, что это не был формальный запрет. Однако те, кто решался выехать из страны ради туризма, лишались права на страховку, к примеру.

По последним данным, в Швеции было выявлено 54 562 случаев заражения коронавирусом. 5041 заболевший умер.

Европа ослабляет карантин

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В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.Также после долгого карантина открылись парикмахерские и магазины розничной торговли. С 3 июня будет разрешено свободное перемещение внутри страны.В Чехии разрешили возобновить работу магазинам площадью до 2,5 тыс. кв. м, открылись ботанические сады, фитнес-центры, автошколы. Также людям разрешили собираться в группы до 10 человек.В начале мая в Португалии возобновили работу книжные магазины, библиотеки и архивы. С 18 мая в стране частично открылись кафе и рестораны, а также возобновили работу музеи и достопримечательности. Кинотеатры, театры и концертные залы могут открыть уже 1 июня.В Ватикане впервые с момента введения ограничительных мер открыл свои двери собор Святого ПетраВ Греции из-за очень жаркой погоды разрешили посещать пляжи. Посетителей просят соблюдать безопасную дистанцию.Возобновился чемпионат Германии по футболу. Матчи проходят без зрителей.Граждане Франции с 11 мая могут передвигаться без специальных разрешений, ранее необходимых из-за режима изоляции, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.Бельгийские школьники вернулись к занятиям после карантина. И для детей, и для учителей остается правило соблюдения социального дистанцированияПремьер-министр Венгрии объявил о начале постепенного ослабления карантина в Будапеште. Ограничения на остальной части страны уже постепенно снимаются две недели.
В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.
Хроника 09 января – 18 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Швеция МИД Анн Линде Европа коронавирус

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