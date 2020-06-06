В Швеции зафиксировали значительный прирост числа новых случаев коронавируса

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Швеции зарегистрирован значительный рост числа выявленных заболевших коронавирусом. Как сообщает The Guardian, третий день подряд суточный прирост превышает 1000 случаев.

Отмечается, что в среду, 3 июня, было сразу 2214 новых заболевших, что тогда объяснили публикацией дополнительных данных полученных ранее. В четверг, 4 июня, было выявлено 1084 случая, и шведское агентство по здравоохранению признала, что одним лишь ростом количества тестирований это объяснить нельзя.

На данный момент в Швеции зарегистрировано 42 939 случаев заражения COVID-19, умерли 4639 человек.

Шведский мягкий подход к борьбе с коронавирусом имеет своих сторонников и противников. Первые хвалят Стокгольм за то, что в стране продолжают работать магазины, спортзалы и рестораны, а жителей лишь просят избегать лишних поездок. Вторые отмечают, что среднедушевая смертность в Швеции гораздо превышает показатели ближайших соседей. Так в Норвегии 8,5 тыс. случаев с 238 погибшими, в Дании - 11 875 заболевших и 586 погибших, в Финляндии - 6 964 случаев COVID-19 и 322 жертвы.