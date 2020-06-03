Автор "шведского пути" борьбы с коронавирусом признал ошибки

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что в стране слишком много людей погибли от коронавирусной инфекции и что решение не вводить жесткий карантин было ошибочным. Как передает BBC News, он сказал это в интервью шведскому радио.

"Если бы мы снова оказались перед проблемой распросторанения того же заболевания, но уже знали то, что знаем сейчас, думаю, мы бы выбрали промежуточный путь между тем, которого держалась Швеция, и тем, который выбрали другие страны мира", - сказал он.

По его словам, в том, что было сделано, "безусловно есть много, что исправить".

Позднее он сказал, что его комментарии не следует расценивать как отречение от избранной стратегии, пишет The Local.

Власти Швеции для сдерживания коронавируса приняли более мягкие ограничения по сравнению с другими европейскими странами. Там были запрещены собрания более чем 50 человек, визиты в дома престарелых и закрыты университеты и старшие классы школ. В остальном от населения ожидали, что люди добровольно будут соблюдать требования по самоизоляции, меньше общаться, меньше ездить, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки. Тегнелл рассчитывал, что в результате в стране выработается коллективный иммунитет к коронавирусу. В апреле он говорил, что его стратегия работает.

На утро 3 июня в Швеции было подтверждено 40 803 случая заражения коронавирусом, 4542 заболевших умерли. Население страны составляет около 10 миллионов человек. В Дании умерли 580 заразившихся, Норвегии - 237, Финляндии - 320. По словам Тегнелла, когда другие страны вводили жесткий локдаун, было еще неизвестно, какие меры дадут наилучший эффект по сдерживанию эпидемии.

Бывший главный государственный эпидемиолог Швеции Анника Линде недавно заявила, что стратегия Тегнелла была неверной и что ему следовало на ранней стадии вводить локдаун, тщательнее контролировать дома престарелых и активнее проводить тестирование и отслеживание контактов в очагах заражения.

Главный эксперт-эпидемиолог Норвежского института общественного здравоохранения Фроде Форланд в мае высказал мнение, что Швеция слишком уперлась в исторические модели вирусных эпидемий и отказывалась вовремя реагировать на новые данные. По его словам, в какой-то момент стало очевидно, что пандемия COVID-19 отличается от пандемий обычного гриппа, поскольку коронавирус более контагиозный, чем вирус гриппа, и может быть в пять раз более летальным.