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WP узнала о контракте на свержение Мадуро венесуэльской оппозиции с Silvercorp USA

Стоимость контракта, по данным газеты, составила почти 213 млн долларов

WP узнала о контракте на свержение Мадуро венесуэльской оппозиции с Silvercorp USA
Николас Мадуро демонстрирует документы задержанных при попытке вторжения в Венесуэлу
Фото: Reuters

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Члены венесуэльской оппозиции в октябре заключили сделку на сумму почти $213 млн с американской компанией Silvercorp USA с целью их вторжения в страну и свержения президента Николаса Мадуро, говорится в документе, опубликованном газетой Washington Post.

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План, описанный в 42-страничном документе, содержит мельчайшие тактические детали, начиная от того, какие фугасные мины должны быть установлены и какие спецсредства использованы. При этом в документе нет никакого объяснения того, как небольшая группа может одолеть сотни тысяч сотрудников сил безопасности, которые остаются верными правящей партии.

"Группа поставщиков услуг будет консультировать и помогать партнерской группе в планировании и осуществлении операции по захвату/задержанию/смещению Николаса Мадуро (далее "основная цель"), устранению нынешнего режима и установлению признанного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо", - сказано в документе, опубликованном The Washington Post.

"Общая стоимость проекта предварительно оценивается в $212,9 млн в течение 495 дней", - отмечается в разделе "Начальная фаза проекта".

Газета сообщает, что копия контракта была предоставлена самими венесуэльскими оппозиционерами.

Документ подписан депутатом оппозиционного парламента Венесуэлы Серхио Вергарой. Подписи Гуайдо в документе нет, но она фигурирует на шестистраничном договоре на общее обслуживание между оппозицией и Silvercorp, опубликованном Washington Post.

Документ, опубликованный изданием, наносит удар по авторитету лидера оппозиции, который отрицает какие-либо связи с Silvercorp или причастность к попытке насильственного смещения Мадуро.

В воскресенье МВД Венесуэлы сообщило о срыве попытки вторжения со стороны Колумбии группы боевиков, использовавших скоростные катера.

Среди 13 арестованных участников попытки вторжения в Венесуэлу установлены два гражданина США, сообщил Мадуро. В подтверждение он продемонстрировал американские паспорта и другие удостоверения личности, принадлежащие 41-летнему Айрану Берри и 34-летнему Люку Денману, которые, по его словам, находятся под стражей. Они работали с Джорданом Гудро - американским военным ветераном, возглавляющим базирующуюся во Флориде охранную компанию Silvercorp USA.

Венесуэла США Silvercorp USA Николас Мадуро

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